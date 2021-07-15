YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

15.07.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı için erkenden yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant kavşağı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan viyadükler kesiminde gece saatlerinden itibaren akıcı yoğunluk sürüyor.

Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

Ayrıca yol üzerinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları da trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oluyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Ayşe Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Doğan Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.