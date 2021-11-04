Anadolu Otoyolu'nda devrilen şeker yüklü tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şeker yüklü tırın devrilmesi ulaşımın aksamasına neden oldu.
İstanbul istikametinde seyreden A.R.T. idaresindeki 26 KL 511 plakalı şeker yüklü tır, Arifiye-Sapanca geçişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Şekerlerin yola dökülmesi sonucu yol kısmen ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri Adapazarı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
- Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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