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Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

19.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

BOLU/DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak görülen Anadolu Otoyolu'nun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyolda yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bazı kesimlerde ise ters istikamete yönlendiriliyor.

Bazı kesimlerde de bakım onarım çalışmaları trafiğin en sakin olduğu saatlerde ulaşım durdurularak yapılıyor.

Anadolu Otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet, kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Emniyet şeridine giren bazı araçlar nedeniyle trafiğin daha da yoğunlaştığı görüldü.

Ayrıca, Anadolu Otoyolunun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı kesiminde 11 Ağustos'ta başlayan ve 11 Eylül'de tamamlanması planlanan bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor.

Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasındaki çalışma yapılan alanlarda ulaşım Ankara istikametine kapatılarak diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Otoyolun Yeniçağa-Dörtdivan kesimlerinde araç yoğunluğu olması halinde ise trafik zaman zaman Gerede ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

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Anahtar Kelimeler:
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