Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Düzce kesimi 1. Viyadük mevkisinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen sodyum bikarbonat yüklü tankerle tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı.

- Kazada tanker ve tırın yanması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz