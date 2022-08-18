Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Viyadükler mevkisinde sodyum bikarbonat yüklü tankerle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Düzce kesimi 1. Viyadük mevkisinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen sodyum bikarbonat yüklü tankerle tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçlardaki yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli girişinden geri çevrilerek D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
- Kazada tanker ve tırın yanması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz