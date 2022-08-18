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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

18.08.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada tanker ve tırın yanması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Viyadükler mevkisinde sodyum bikarbonat yüklü tankerle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Düzce kesimi 1. Viyadük mevkisinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen sodyum bikarbonat yüklü tankerle tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlardaki yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli girişinden geri çevrilerek D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

- Kazada tanker ve tırın yanması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

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yangın Tır Tanker anadolu otoyolu bolu dağı

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