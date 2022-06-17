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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

17.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde viyadük bakım çalışması nedeniyle kapalı bulunan İstanbul yönünde, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde 16 Mayıs'ta başlatılan genleşme derzi değişimi çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların planlanandan 3 gün önce bitmesinin ardından dubalar kaldırılarak İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin çalışmalar kapsamında ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılmıştı.

Öte yandan İstanbul yönünün ulaşıma açılmasıyla otoyolda normal seyrinde ilerleyen trafik akışı, dronla görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

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