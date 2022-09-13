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AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

13.09.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı markası AnadoluJet'in filosuna kattığı yeni nesil uçağı Airbus A320neo, ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi.

AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filomuzda bir ilk daha: A320neo. Yeni nesil uçaklarla filomuzu büyütmeye, misafirlerimize konforlu yolculuk sunmaya devam ediyoruz. Bugün ilk uçuşumuzu Anadolu'ya, Tokat'a gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

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