AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filomuzda bir ilk daha: A320neo. Yeni nesil uçaklarla filomuzu büyütmeye, misafirlerimize konforlu yolculuk sunmaya devam ediyoruz. Bugün ilk uçuşumuzu Anadolu'ya, Tokat'a gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

AnadoluJet'in yeni nesil uçağı Airbus A320neo ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz