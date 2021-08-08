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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

08.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor. Tüm yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmenin yeri de birlik ve beraberliktir"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor. Tüm yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmenin yeri de birlik ve beraberliktir." dedi.

Çelebi, Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda partisinin il başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 2 yıldır salgın hastalık, deprem, sel gibi çeşitli doğal olaylar yüzünden zor günlerden geçtiğini kaydetti. Yaşanan zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılabileceğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor. Tüm yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmenin yeri de birlik ve beraberliktir. Müthiş bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon var. Bu tuzakların hepsini bozmamız lazım. 2 gün önce Antalya'daydık ve oradaki milletin dayanışmasına şahit olduk. Diyarbakır'dan, Van'dan, Yozgat'tan, Türkiye'nin her yerinden insanlar akın akın kardeşlerinin yardımına koşmuş. Bu gani gönüllü milleti kimse alaşağı edemez, sırtını yere getiremez."

Çelebi, milleti ayrıştırmak isteyenler olduğunu ve bu tuzağa kesinlikle düşülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Anavatan Partisinin Kütahya İl Başkanlığına Halil Bilgiç seçildi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

- "Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor. Tüm yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmenin yeri de birlik ve beraberliktir"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı:
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