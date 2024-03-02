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  4. Ani vedası olay olmuştu! Deniz Baysal Teşkilat'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Ani vedası olay olmuştu! Deniz Baysal Teşkilat'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 15:38
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TRT1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Teşkikat dizisinde yaşanan oyuncu değişiklikleri herkesi şaşırtmıştı. Dizide 'Zehra' karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın ani vedası büyük ses getirmişti. Ünlü oyuncu diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı...

TRT1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Dört sezondur ekranlarda olan Teşkilat'ın 2. sezonuna Çağlar Ertuğrul veda edip Murat Yıldırım dahil olmuştu.

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AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Dizinin 3. sezonunda da ayrılıklar yaşanmış ve Deniz Baysal'ın 3 sezondur hayat verdiği Zehra karakteri diziye veda ederken yerine Aybüke Pusat gelmişti.
Deniz Baysal'ın bu ani vedası izleyenleri üzerken ayrılığın nedesi ise merak edilmişti.
Ünlü oyuncu diziden neden ayrıldığına dair ilk kez konuştu.
TV100'de yer alan habere göre Deniz Baysal, "Bana söylenen Zehra'nın hikâyesi bitmişti. Bu da çok normal bir şey 3 sezon dolu dolu geçti zaten." dedi.
"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik karşılıklı ayrıldık." ifadelerini kullandı.
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deniz baysal teşkilat sosyal medya Oyuncu
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