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Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

09.10.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu başkanlığına Mustafa Köroğlu seçildi.

Ankara Barosunun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçiminde Avukat Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı.

Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.

Genel kurulda, Hakan Gönenç 1804 oy, Linda Sevinç Hocaoğulları ise 1489 oy aldı.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Barosu mustafa köroğlu

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