Yozgat'ta yolcu treni vagonunun raydan çıkması sonucu ulaşıma kapanan Ankara-Kayseri demir yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonunun Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıkmasıyla kapanan demir yolunda, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Yolun ulaşıma açılmasıyla Yerköy Tren Garı'nda bekleyen 2 tren de yoluna devam etti.
Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıkmış, yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle Yerköy Tren Garı'na çekilmişti. Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapanmıştı.
Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
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