YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

17.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere karne dağıttı.

Okul bahçesinde halk oyunları gösterisini izleyen Şahin, burada öğrenciler ve velileriyle sohbet etti.

Vali Şahin, öğrencilere tatilde tablet ile bilgisayardan uzak durmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Konuşmanın ardından sınıfları ziyaret eden Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile öğrencilere karne dağıttı.

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karne Ankara Kızılcahamam

Ankara Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.