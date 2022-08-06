Uygulama kapsamında birçok iş yeri hakkında çeşitli eksikliklerden dolayı idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen çok sayıda kişi de yakalandı.

Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

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