Başkentte, eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisten oluşan 50 ekip tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Mekanların işletme ruhsatlarını kontrol eden ekipler, buralardaki kişilerin GBT taramasını yaptı.
Uygulama kapsamında birçok iş yeri hakkında çeşitli eksikliklerden dolayı idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen çok sayıda kişi de yakalandı.
Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
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