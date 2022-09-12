Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı, depoda çalışan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu yaklaşık 15 işçinin yakındaki metruk bir binada oldukları öğrenildi.

Ankara'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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