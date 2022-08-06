Site yöneticisi Nuri Erdoğan, henüz kimsenin oturmadığı apartmanın çatı katında su sızıntılarını önlemek amacıyla tadilat yapıldığını, yangının bu esnada çıktığını ifade etti.

Avcılar Mahallesi'ndeki bir sitedeki 19 katlı apartmanın çatı katında tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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