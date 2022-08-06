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Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Avcılar Mahallesi'ndeki bir sitedeki 19 katlı apartmanın çatı katında tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.

Yangın binanın çatı katında hasara neden oldu.

Site yöneticisi Nuri Erdoğan, henüz kimsenin oturmadığı apartmanın çatı katında su sızıntılarını önlemek amacıyla tadilat yapıldığını, yangının bu esnada çıktığını ifade etti.

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Yenimahalle apartman çatı

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