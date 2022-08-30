Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ada binasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili ışıklı görseller ve videolar yansıtıldı.

Ankara'da CSO binasına 30 Ağustos görselleri yansıtıldı

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