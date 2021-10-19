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Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

19.10.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iş merkezi inşaatında beton dökümü sırasında kirişlerin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Siteler Dizboyu Sokak'ta, 2 katlı iş merkezi inşaatında, beton dökümü sırasında kirişler çöktü. Bu sırada inşaatta çalışan 3 işçi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen işçilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen inşaatta, itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Görgü tanığı esnaf Orhan Çevik, büyük bir sesin duyulmasının ardından inşaatta çökmenin meydana geldiğini gördüğünü ve yaralılara yardım ettiğini belirtti.

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı
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