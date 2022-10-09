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Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

09.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen koşuda, beş kilometre uzunluğundaki parkur, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayıp CSO Ada Ankara'da sona erdi.

Dereceye girenlere madalyaları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından verildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, yaptığı açıklamada, festivalin kültür ve sanat maratonu olduğunu, aynı zamanda açık hava etkinlikleriyle festivali tamamladıklarını söyledi.

Sporun da şehir aktiviteleri arasında çok önemli yer tuttuğunu ifade eden Yavuz, "Maalesef Ankara'da çok fazla koşu yok ve Ankara'da koşu sevenler de çok fazla. Biz Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamına, bu kültür yolu rotamız üzerinde bir koşu tanımlayarak spor ile bunu birleştirmek istedik." dedi.

Özgül Özkan Yavuz, 6 Ekim'in Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, bu nedenle koşuyu, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile düzenlediklerini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesiyle SERÇEV'e destek olduklarını aktaran Yavuz, katılımcılar adına, hastalığa sahip çocuklara destek için SERÇEV'e bağışta bulunduklarını bildirdi.

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

Ankara'da "Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu" düzenlendi

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