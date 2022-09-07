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Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

07.09.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acılı baba, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen eşinin teyzesi Mune E'nin, çocuğu sabaha karşı yatağından alıp kaçırdığını iddia etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, dün yol kenarında ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun babası Sultan Tarık Haşim, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen eşinin teyzesi Mune E'nin, çocuğu sabaha karşı yatağından alıp kaçırdığını öne sürdü.

19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta, dün sabah saatlerinde ölü bulunan Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in babası Sultan Tarık Haşim, gazetecilere konuştu.

Olay günü, eşinin Keçiören'de oturan teyzesinin evine kalmak üzere misafirliğe gittiğini, sabah uyandıklarında, Rayyan Haşim'in evde olmadığını fark eder etmez onu aramaya başladıklarını anlattı.

Acılı baba, "Bulamayınca hemen emniyete gittik. 'Çocuğum kayboldu, aradık ama bulamadık' diye karakola bilgi verdim. Sonrasında polislerle aramaya devam ettik. Polisler çocuğumun ölüsünü bulmuşlar." dedi.

- "Akli dengesi yerinde değildi"

Olayın ardından, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen eşinin teyzesi Mune E'nin, çocuğu sabaha karşı yatağından alıp kaçırdığını anladıklarını söyleyen baba Haşim, Mune E'nin, iki kere daha aynı şekilde çocuğunu kaçırdığını öne sürdü.

Baba Sultan Tarık Haşim, "Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz ama kendisinde hastalık var. Akli dengesi yerinde değildi. Daha önce de böyle yapmıştı. 10-15 gün önce aynı şekilde kaçırmıştı. O zaman hemen bulmuştuk. Ben hanımıma da demiştim. Bize yaklaşmasın, bize gelmesin, gitmeyin, uzak dursun diye. Çocuğumu toprağa verip geldik, artık yapacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

- Teyze gözaltına alınmıştı

Çocuğun cesedinin bulunmasının ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etmiş, kadının, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğunu belirlemişti. Ekipler, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Mune E'yi gözaltına almıştı.

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

- Acılı baba, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen eşinin teyzesi Mune E'nin, çocuğu sabaha karşı yatağından alıp kaçırdığını iddia etti

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

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