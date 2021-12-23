Aynı kazada, Akçabayır'ın okuldan bir meslektaşı ve 6 öğrencisi de yaralanmıştı.

Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsünün dün köprü korkuluklarına çarpması sonucu yaralanan 24 kişiden biri olan öğretmen Akçabayır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

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