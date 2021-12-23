Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarpması sonucu 24 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden özel eğitim öğretmeni Hatice Akçabayır'ın cenazesi, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsünün dün köprü korkuluklarına çarpması sonucu yaralanan 24 kişiden biri olan öğretmen Akçabayır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yenikent İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Akçabayır'ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.
Öğretmen Akçabayır'ın cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi.
Akçabayır, ailesi, meslektaşları, öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Aynı kazada, Akçabayır'ın okuldan bir meslektaşı ve 6 öğrencisi de yaralanmıştı.
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