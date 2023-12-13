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Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hastaneden taburcu oldu! İşte ilk görüntüler

13.12.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, hastanenin başhekimi Meler'in son durumuna dair bilgilendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yumruklu saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

"DURUMU GAYET İYİ"

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Taburcu olmasının ardından kameraların karşısına geçen ve Meler'in durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut şu ifadeleri kullandı;

"Halil Umut Meler'i ilk haliyle taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı mesleki kariyer diliyoruz. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Başka bir sorunu yok."

"HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?"

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Kendisine yöneltilen "Hakemliği bırakıp bırakmayacağını söyledi mi?" sorusuna da yanıt veren Yörübulut, "O konu hakkında bilgim yok. Herhangi bir konu konuşmadık, kendisi açıklamasını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İŞTE HALİL UMUT MELER'İN SON HALİ
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