Ankaralı muhtar, 2 çekirdek tohumla başladığı kudret narı üretiminde sera kurdu

ANKARA (AA ) - Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kayabükü Mahallesi uhtarı Muammer Köksal, 2 çekirdekle başladığı kudret narı tarımını geliştirerek 750 metrekarelik sera kurdu.

Genellikle tropik iklim bölgelerinde yaygın olarak yetişen kudret narını "Ankara'da yetişmez" diyenlere inat kurduğu serada yetiştirmeyi başaran Köksal, ürünün kilosunu 50 liradan Ankara'daki bir kooperatife satıyor.

Muhtar Köksal, AA muhabirine, ekonomik getirisi yüksek kudret narı üretimine, geleneksel tarım ürünlerine alternatif ürün olması ve diğer çiftçileri de bu ürünü üretmeye teşvik etmek amacıyla başladığını söyledi.

İki günde bir seraya girerek kudret narı toplandığına değinen Köksal, kudret narı üretimini geliştirmeye çalıştığı dönemlerde çiftçiler "Muhtar boş işlerle uğraşıyor." dediğini anlattı.

Köksal, boş bir iş olmadığını herkese gösterdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada kudret narının kilosunu 50 liradan satıyorum." dedi.

İlçesinde alternatif ürünlerin çoğaltılması gerektiğine işaret eden Köksal, yeniliklere açık olduğunu ve diğer çiftçilere de yaptığı işi önerdiğini kaydetti.

- "Ben bunu örnek olması için ektim"

Köksal, ürünü internette gördüğünü ve 2 çekirdek tohumu ancak bulduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"O tohumu aldım ve 2 çekirdekten koca sera kurdum. Seramı sürekli geliştirdim, 750 metrekare oldu. Gelecek sene alanı daha da artıracağım. Kudret narı hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan önemli bir ürün. Beypazarı'nda ekilen ürünler genelde ıspanak, maruldur, havuçtur. Bunların cazibesi giderek düşüyor ve bunların ekildiği tarlalar da artık verimsiz hale geliyor. Ben bunu örnek olması için ektim ve bundan para kazanıldığını göstermeye çalışıyorum. Çiftçimiz, getirisi yüksek olan alternatif ürünlere yönelmesi lazım.”

Muhtar Köksal, serasında yine bir Uzak Doğu sebzesi olan Çin bamyası da yetiştirmeyi başardığını sözlerine ekledi.