Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki İkinci Meclis binasında konser düzenlendi.
Kutlama kapsamında, ilk olarak, İkinci Meclis önünde Ankara'nın çeşitli görsellerinin bulunduğu video mapping gösterisi düzenlendi.
Ardından sanatçılar Umut Akyürek, İsmail Altunsaray ile beraberindeki sanatçılar şarkılarını seslendirdi.
Konseri izleyenlerin şarkılara eşlik ettiği programda, seğmen ve halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.
Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Serdar Çam, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı
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