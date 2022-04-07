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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sosyal medyayı salladı

07.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak adından söz ettiren oyuncu Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem olarak ekranlara döndü. Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölümdeki performansıyla olay oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizinde Saniye karakteriyle tanınan Selin Yeninci yeni rolüyle ekrandaydı. İbrahim Tatlıses'in bile hayran olan övgüler yağdırdığı Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde ilk bölümde resmen şov yaptı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'ta Meryem karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu Selin Yeninci'nin performansı sosyal medyayı salladı. Oyuncuyu ekranda görenler pür dikkat onu izledi.

BAŞROL MERYEM OLMUŞ!

Senin Yeninci performansıyla Twitter'da TT oldu. Oyuncu hakkında pek çok tweet atılırken çoğu kullanıcı "Meğer dizinin başrolü Meryem'miş" dedi.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci, İstanbul'da doğdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı. Eğitiminin hemen ardından Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth oyununda yer aldı.
Yeninci, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi 'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.
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