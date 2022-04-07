Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizinde Saniye karakteriyle tanınan Selin Yeninci yeni rolüyle ekrandaydı. İbrahim Tatlıses'in bile hayran olan övgüler yağdırdığı Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde ilk bölümde resmen şov yaptı. Annenin Sırrıdır Çocuk'ta Meryem karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu Selin Yeninci'nin performansı sosyal medyayı salladı. Oyuncuyu ekranda görenler pür dikkat onu izledi.

BAŞROL MERYEM OLMUŞ!

Senin Yeninci performansıyla Twitter'da TT oldu. Oyuncu hakkında pek çok tweet atılırken çoğu kullanıcı "Meğer dizinin başrolü Meryem'miş" dedi.

SELİN YENİNCİ KİMDİR? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci, İstanbul'da doğdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı. Eğitiminin hemen ardından Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth oyununda yer aldı.