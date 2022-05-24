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  4. Annesini Zerrin Tekindor'u Cannes'da yalnız bırakmadı! İşte Çetin Tekindor ve Zerrin Tekindor'un oğulları Hira

Annesini Zerrin Tekindor'u Cannes'da yalnız bırakmadı! İşte Çetin Tekindor ve Zerrin Tekindor'un oğulları Hira

24.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

George Miller’in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba’nın başrol oynadığı “Three Thousand Years of Longing” filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali’ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz yıl çekimleri Avustralya’da gerçekleşen filmde Kösem Sultan’ı canlandıran Tekindor’u filmin gösteriminde oğlu Hira Tekindor da yalnız bırakmadı.

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Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı.

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Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, “Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı.

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Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum. Kırmızı halı için tasarladığı elbiseyi de çok büyük bir zevkle giydim. Tasarladığı her elbise çok şanslı gelmiştir bana” diye konuştu.

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Gamze Saraçoğlu, Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu Toz’un da kostümünü tasarlamıştı.

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Hira Tekindor, Zerrin-ÇEtin Tekindor çiftinin evliliğinden dünyaya gelen çocukları. 32 yaşındaki Hira Tekindor, Türk tiyatro ve kısa film yönetmeni, çevirmendir.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Çetin Tekindor Zerrin Tekindor
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