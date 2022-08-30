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Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

30.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Fraport TAV Antalya Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda opera, bando ve folklor etkinlikleriyle renklendi.

Bayram dolayısıyla havalimanında yolcu salonları, kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalde opera sanatçıları bando eşliğinde milli marşları seslendirirken, folklor ekibi dansları ile göz doldurdu.

Bu özel günde "flash mob", müzik ve gösterisinin tadını çıkaran yolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı antalya antalya havalimanı

Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:37
Yatsı
20:55
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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