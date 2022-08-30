Fraport TAV Antalya Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda opera, bando ve folklor etkinlikleriyle renklendi.
Bayram dolayısıyla havalimanında yolcu salonları, kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalde opera sanatçıları bando eşliğinde milli marşları seslendirirken, folklor ekibi dansları ile göz doldurdu.
Bu özel günde "flash mob", müzik ve gösterisinin tadını çıkaran yolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz