Antalya, Muğla ve Burdur'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, araçlarıyla hastaneye gitti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- Burdur
Burdur'da kurbanını keserken kendini yaralayan 10 kişi hastanelere koştu.
Bayramın ilk günü Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde yoğunluk oluştu.
Kurban keserken ya da et doğrarken kendini yaralayarak hastaneye gelen "acemi kasaplar" tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- Muğla
Muğla'da 23 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerin acil servislerinde ayakta tedavi edildi.
Yaralanmaların genellikle bıçakla meydana geldiği öğrenildi.
Antalya, Muğla ve Burdur'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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