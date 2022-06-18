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Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

18.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya’da vatandaşlar güneşli havanın keyfini denizde çıkardı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları denize girdi, bazı aileler de sahil kenarında çocuklarıyla oyun oynadı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Bazı gençler ise denizdeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

- Konyaaltı sahili triatlon yarışmasına ev sahipliği yaptı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Konyaaltı Sahili’nde düzenlenen bölgesel lig yarışmaları sahile gelen turistler ve vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla, Burdur, Isparta, Denizli ve Antalya'dan yarışmaya katılan 8- 15 yaş arasındaki 80 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

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antalya

Antalya Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04
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