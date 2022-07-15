Bölgedeki anıt ağaçlara verilen 39 isim arasında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Japon İmparatoru Akihito, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın yanı sıra Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlar da yer alıyor.

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

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