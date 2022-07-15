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Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

15.07.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Kaş'ta, aralarında yaşları bin yılı bulan sedir ağaçlarının da bulunduğu alana "15 Temmuz Şehitleri" ismi verildi.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sevgi ve Barış Anıt Ağaçları Projesi" kapsamında Toros Dağları'ndaki anıt sedir ağaçları özenle korunuyor.

Gömbe Mahallesi Yuvalıca yaylasında yaşları 500 ila bin yıl arasında değişen, yaklaşık 20 bini koruma altına alınan sedir ağaçlarına isimler verilmeye devam ediliyor.

Sedir ağaçlarının bulunduğu bölgedeki bir alana "15 Temmuz Şehitleri" adı verildi.

Bölgedeki anıt ağaçlara verilen 39 isim arasında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Japon İmparatoru Akihito, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın yanı sıra Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlar da yer alıyor.

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

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antalya

Antalya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
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