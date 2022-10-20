Antalya'da "2. Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi tarafından "2. Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, fakültenin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 55 milyon tonluk meyve üretimiyle dünyada 4. sırada yer aldığını belirtti.

Tarımın her alanında mekanizasyonun önemli olduğunu vurgulayan Erkan, ülkede hasadın büyük bir sorun haline gelmeye başladığını, örnek olarak bir kilogram kirazın fiyatının önemli bir bölümünü hasat masraflarının oluşturduğunu aktardı.

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murad Çanakçı ise ülkede son yıllarda tarım alanlarında bir azalma yaşansa da meyvecilik ve katma değerli ürünlerde büyük bir artış görüldüğünü kaydetti.

Daha önceki yıllarda tarlalarda kullanılan traktör ve tarım makineleri meyve bahçelerine sokulurken şu anda tamamen bahçeye yönelik tarım makinelerinin kullanıldığını belirten Erkan, şunları dile getirdi:

"Önümüzdeki süreçte akıllı tarım ve hassas tarım teknolojileri de çok sık kullanılıyor olacak. Üstelik bu değişimler çok kısa sürelerde gerçekleşiyor ve giderek de bu değişimler hızlanacak. Tabii bu süreçlerde gerek özel sektörde gerek kamuda ve üniversitelerde çok önemli tecrübeler ortaya çıkıyor. Bizler bu çalıştay vesilesiyle bu tecrübelerin paylaşılmasını sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunulmak istiyoruz."

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topakçı, salgın döneminin, tarımsal üretimin öneminin çok daha iyi anlaşılmasına neden olduğunu ifade etti.

Çalıştayda, iklim değişikliği sürecinde bahçe ürünlerinde mekanizasyon uygulamaları, meyve bahçelerinde İHA kullanımı, hassas tarım çözümlerinin tarımda kullanımı, hasat sonrası sınıflama makinelerinin kaliteli ve verimli ürün yetiştiriciliğine katkıları gibi konularda sunumlar ve panel çalışmaları yapıldı.