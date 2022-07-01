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  4. Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

01.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki sazlık alana Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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