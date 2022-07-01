Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki sazlık alana Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi
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