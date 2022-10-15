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Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

15.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da yapıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Megasaray Westbeach Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan 53'ü erkek 86 sporcu mücadele etti.

TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, AA muhabirine, turnuvanın sezon başlangıç yarışması olduğunu belirterek, "Olimpik sporcu havuzumuzda bulunan sporcularımız da bu turnuvalarda yarışıyor. Aldıkları puanlar neticesinde önümüzdeki turnuvalara katılma şansı bulacaklar." diye konuştu.

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
antalya kılıç Eskrim

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