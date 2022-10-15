TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, AA muhabirine, turnuvanın sezon başlangıç yarışması olduğunu belirterek, "Olimpik sporcu havuzumuzda bulunan sporcularımız da bu turnuvalarda yarışıyor. Aldıkları puanlar neticesinde önümüzdeki turnuvalara katılma şansı bulacaklar." diye konuştu.

Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

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