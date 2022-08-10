Korkuteli'nde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 19 kişi yaralandı.
Şahali P. idaresindeki 48 GY 616 plakalı midibüs, Fethiye-Antalya karayolu Küçüklü Mahallesi Köyiçi mevkisinde devrildi.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Çevre illerden de gelen itfaiye ekiplerince yolcular araçtan çıkarıldı.
Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 19 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı
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