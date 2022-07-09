Antalya'da ayağı duvara sıkışan kuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki istinat duvarında yavru kuşun sıkıştığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Mahalleye gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışması için sokağı trafiğe kapattı.
Bir itfaiye eri merdivenle duvara çıkarak yavru kuşu kurtardı.
Ayaklarına dolanan ip nedeniyle ayağının kırıldığı tespit edilen yavru kuş, itfaiye ekiplerince tedavi için veterinere götürüldü.
Ekiplerin çalışmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.
Kuşu görerek ihbar eden Ahmet Durmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, yavru kuşun ayağının kırılmasına üzüldüklerini söyledi.
Antalya'da duvara sıkışan kuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz