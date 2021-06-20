Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda paket servis elemanı olarak çalışan 19 yaşındaki gencin, iş yerinin önüne gelen bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam verilen yemek siparişini teslim eden Oğuzhan Güner, çalıştığı restorana döndü. Güner'in yanına kısa süre sonra gelen bir kişi, gencin başını okşayıp elini omzuna atarak birlikte yürümeye başladı.

Bu kişi tarafından darbedilmeye başlayan Güner, yere düştü. Saldırgan, yere düşmesine rağmen genci tekmelemeye devam etti.

Çevredekiler tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Güner'e, 21 gün iş göremez raporu verildi.

Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, siparişi ulaştırmak için verilen telefon numarasını aradığını ve telefonu bir kadının açtığını söyledi.

Paketi teslim edip iş yerine döndüğünü belirten Güner, "Bana saldıran kişi ve beraberindekilerin galiba hasımları varmış. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni hasımlarına benzetmişler." dedi.

Epilepsi hastası olduğunu ve olaydan sonra çalışamadığını anlatan Güner, dişinin kırıldığını, yüzünde, başında ve kollarında yaralar olduğunu ifade etti.