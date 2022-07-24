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Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

24.07.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkon kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, balkonda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu, dairenin salon ve mutfak kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Alanya daire tüp

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