Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Side Mahallesi 1003 sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler ellerinde bıçak ve soplarla birbirine saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçak ve sopayla yaralanan 7 kişi ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
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