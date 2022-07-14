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Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

N.Ö. (56) idaresindeki 34 LK 0582 plakalı kamyonet, Korkuteli-Bozova kara yolunun 15. kilometresinde Ö.K'nin (40) kullandığı 15 AAF 500 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü N.Ö, kamyonette bulunan K.I. (25) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan tır sürücü Ö.K, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak tedbir aldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın kaza

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