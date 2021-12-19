Ailenin, Soyoral'ın kullandığı 72 DV 172 plakalı tırın Kemer ilçesindeki Beycik sapağında kilitli olarak bulunduğunu belirtmesi üzerine, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

Antalya'da kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

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