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Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

11.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve ekiplerle müdahale ediliyor.

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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antalya yangın

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