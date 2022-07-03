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Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

03.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumalı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çalışmalarda 2 iş makinesi ile özel bir şirkete ait vidanjör kullanıldı.

Yangın, mermer fabrikasının deposunda hasara neden oldu.

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Serik

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