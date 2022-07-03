Antalya'nın Serik ilçesinde mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumalı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çalışmalarda 2 iş makinesi ile özel bir şirkete ait vidanjör kullanıldı.
Yangın, mermer fabrikasının deposunda hasara neden oldu.
Antalya'da mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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