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Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

06.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Emini ve ülkedeki kadınların mücadelesine destek için saçlarını kesti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşayan kadınların üç aylık el sanatları atölyesinde toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili eşitsizlikleri sorgulamalarını ve kendi güçlerini keşfetmelerini anlatan Jale İncekol yönetmenliğindeki "Narperi'nin Bileziği" belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından söyleşiye katılan yönetmen İncekol ile kadınlardan oluşan film ekibi, saçlarının bir bölümünü keserek, İran'da vefat eden Mahsa Emini ile mücadele başlatan kadınlara destek verdi.

İncekol, gerçek hayatla oyuncuları bir araya getirmek için öncelikle Bozkurt Üretici Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir atölye başlattıklarını belirtti.

Kadın üreticilerle üç ay çalıştıklarını vurgulayan İncekol, "Öğretmenlerimiz onlara el işi eğitimleri verdi. 17 üretici kadının yanı sıra 5 amatör oyuncu, 2 profesyonel oyuncu var ekipte. Ben hepsini harmanlamak istedim. Çok da anlaşılmasın istedim. Hangileri oyuncu hangileri gerçek diye. Biraz kafamız karışsın istedim." ifadesini kullandı.

İncekol, İran'daki kız kardeşlerin büyük bir mücadele başlattığını, filmin ekibi olarak onların yanında durduklarını söylemek istediklerini kaydetti.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise Türkiye'de üretimin önemli olduğunu, kadın üreticilerinin de önemli başarılar elde ettiğini bildirdi.

Gösterime Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu ve belgeselde rol alan kadın çiftçiler de katıldı.

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Antalya'da "Narperi'nin Bileziği" film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

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