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Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

07.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serik ilçesinde geçen yıl tasarlanan ve bu yıl revize edilen elektrikli araç, test sürüşündeki performansı ile sevindirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilerin geçen yıl tasarladıkları ve bu yıl daha da geliştirdikleri elektrikli araç, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yarışacak.

Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 7 öğrenci, danışman öğretmen Sedat Ünlü'nün koordinesinde geçen yıl geliştirdikleri aracı revize etti.

Tüm aksamlarını kendileri tasarlayan öğrenciler, aracın elektronik yazılımını da kendileri yaptı. Anadolu Leoparı'ndan esinlenilerek "Anadolu Parsı" ismi verilen araç, okulda düzenlenen törenle tanıtıldı.

- Test sürüşündeki performansı sevindirdi

Okul Müdürü Murat Kılıç, gazetecilere, geçen yıl yapılan aracı yenileyerek, daha iyi konumda bir araç ortaya çıkardıklarını söyledi.

Aracın 100 kilometrede yaklaşık 5 liralık elektrik harcadığına dikkati çeken Kılıç, 70 kilometre maksimum hıza ulaşan aracın yazılım ve tasarımının tamamen öğrencilere ait olduğunu belirtti.

Metal Teknolojileri Öğretmeni ve Danışman Öğretmen Sedat Ünlü de bu yıl araçta elektronik olarak çok değişiklikler yaptıklarını ve yarışmadan en iyi sonuçla ayrılacaklarını kaydetti.

Elektronik Öğretmeni Mehmet Efe de bu yıl elektronik olarak kendilerinden istenen bütün güncellemeleri yaptıklarını anlattı.

Araca monte ettikleri ekran sayesinde aracın hızını, motor ve bataryanın sıcaklıklarını, şarj süresi gibi tüm bilgileri takip edebildiklerini aktaran Efe, "Aracımızda sıcaklık ve duman sensörlerimiz var. Herhangi bir duman ve ateş algılarsa sistem otomatik olarak kendisini kapatıyor. Sıcaklık 50-70 arasındayken uyarı veriyor. 70'i geçtiğinde kendisini kapatıyor. Tüm güvenlik önlemleri sağlanmış durumda." diye konuştu.

Takım Kaptanı Serhat Büyükevren de bu yıl yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Araç tanıtıldıktan sonra Büyükevren, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ile test sürüşünü gerçekleştirdi.

Törene, Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de katıldı.

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

- Serik ilçesinde geçen yıl tasarlanan ve bu yıl revize edilen elektrikli araç, test sürüşündeki performansı ile sevindirdi

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "Anadolu Parsı", TEKNOFEST'te yarışacak

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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