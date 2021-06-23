Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Topçam mevkisindeki balıkçı barınağının karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.



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