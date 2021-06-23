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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

23.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Topçam mevkisindeki balıkçı barınağının karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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antalya yangın

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