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Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

03.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında otluk ve sazlık alanın yanı sıra sera, odunluk, ahır ile kümes zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın, sera, odunluk ile ahırda hasara neden oldu.

Çanakçı Mahallesi'ndeki otluk ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki sera ve evlerin bulunduğu alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonuncu yangın söndürüldü, bazı mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Yangında otluk ve sazlık alanın yanı sıra sera, odunluk, ahır ile kümes zarar gördü.

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Şinasi Kas, yangının elektrik tellerinden çıktığını söyledi.

Yangın sırasında kuvvetli rüzgar olduğunu belirten Kas, "İtfaiye, 5 dakika daha geç gelseydi mahalle tamamen yanabilirdi. Ekiplerin 3 koldan müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürdü. Geçen yıl da aynı dönemde aynı yerde yangın çıkmıştı. Mahallemizden geçen elektrik tellerinin en kısa sürede kaldırılarak kapalı siteme dönüştürülmesini istiyoruz." dedi.

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yangında otluk ve sazlık alanın yanı sıra sera, odunluk, ahır ile kümes zarar gördü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Serik sazlık

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