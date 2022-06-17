Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı (32) idaresindeki 63 KC 344 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar (23) ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz