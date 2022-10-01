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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

01.10.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 Y 4463 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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