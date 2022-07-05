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Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

05.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'nın Konyaaltı ve Lara sahillerinde kurulan çadırlar, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yasak olmasına rağmen son günlerde Konyaaltı ve Lara sahillerinde çok sayıda kamp çadırının kurulması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevre ve görüntü kirliliğinin yanında güvenlik açısından da sorun oluşturan çadırları kaldırıyor.

Sahil boyunca gezen ekipler, gerekli uyarılarda bulunarak çadırların kaldırılmasını sağlıyor.

Çadırlarını kaldırmak istemeyenlere ise Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Konyaaltı Sahili'nde kamp yapılması ve çadır kurulması yasaktır." maddesi kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada ise Antalyalıların sahilleri güven içinde kullanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, sahilde her sabah 06.00'dan itibaren başlayan denetimlerde, çadırların yanı sıra halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılar ile halkı rahatsız eden dilencilere yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

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antalya kamp çadırı konyaaltı sahili sahil

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