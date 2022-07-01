Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya'da bisiklet kullanırken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle ayrılan 16 yaşındaki Mustafa Enes Baş, portakal bahçesinden önüne çıkan 8 köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada bisikletinden düşen Baş, iki kolunun çeşitli yerlerinden ısırıldı.

Bir arkadaşı tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan Baş, yakınlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baş, AA muhabirine, köpeklerin saldırısından kaçamadığını söyledi.

Köpeklerin hepsinin bir anda üzerine geldiğini anlatan Baş, "Arkadaşım olmasaydı daha da ağır yaralanabilirdim. Şimdi evden sokağa çıkmaya korkuyorum." dedi.

Baş'ın dayısı Kenan Abidik de mahallede çok sayıda başıboş köpeğin olduğunu belirtti.

Köpeklerin saldırgan olduğuna dikkati çeken Abidik, "2 yıl önce hamile eşime de saldırıp yaralanmasına neden olmuşlardı. Çocuklar dışarıya çıkmaya korkuyor. Konyaaltı Belediyesinin buradaki köpekleri toplaması gerekiyor. Bu soruna bir çözüm bulunması lazım. Yeğenimin arkadaşı gelmeseydi sonuç daha da kötü olabilirdi." diye konuştu.