Güneşlenen vatandaşlar ve turistlerden bazıları su sporları yaptı bazıları da kitap okudu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, nem oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

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