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Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

11.08.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ile turistler, sahillerde ve nehir kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü, nem oranını ise yüzde 60 olarak kaydedildiği kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler serinlemek için sık sık denize girdi.

Çocuklar sahilde oyun oynarken bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu'ndaki denize göre sıcaklık seviyesi daha düşük olan Karaman Çayı'na girerek serinleyenlerin yanı sıra kanyonda yanlarında getirdikleri kano ile gezenler keyifli zaman geçirdi.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'ndaki Karaman Çayı'na girerek serinledi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

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Anahtar Kelimeler:
kanyon hava sahil sicak

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